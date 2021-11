Capak: Covid potvrda stupa na snagu u ponedjeljak, a počinje se primjenjivati u utorak

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), rekao je da će odluka o Covid potvrdama biti objavljena u petak. Na snagu će stupiti u ponedjeljak, a počinje se primjenjivati u utorak

'To će biti jedan poprilično velik broj koje ova odluka obuhvaća, a koliko među njima točno ima onih koji će se trebati testirati, to je jako teško reći, ali taj broj će sigurno biti veliki, možda i 100 tisuća. Mi smo napravili sve da stvorimo infrastrukturu, da bude dovoljan broj mjesta na kojima se oni mogu testirati. Dakle dali smo mogućnost poslodavcima da to organiziraju u svojim prostorima bilo da to rade sami ili da sklope ugovor s nekim tko im to može napraviti. Imamo sada 420 testnih mjesta koja su registrirana pri HZZO-u. Današnjom odlukom i objašnjenjem koji je HZJZ objavio na svojim web stranicama, sve je to dogovoreno s Ministarstvom zdravstva, donijete su odgovarajuće odluke, data mogućnost svim ljekarnama da testiraju. Ljekarna u Hrvatskoj ima negdje 1250. Mi računamo da će većina njih provoditi testiranje, data je mogućnost svim ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i svim zdravstvenim ustanovama koji god imaju zdravstvene djelatnike da testiraju. Računamo da će to biti u ovom, prvi dan već negdje 2000 testnih mjesta u Hrvatskoj, računamo da ćemo uspjet pokrit svoje potrebe.'