Čaleta otkrio zašto je pobjegao: Kad sam njih vidio u sudnici to me slomilo...

Osumnjičeni ubojica Branimir Čaleta uhićen je sinoć oko 20:20 sati u blizini Poljuda nakon što je pobjegao pravosudnim policajcima koji su ga sa Županijskog suda u Splitu trebali vratiti u zatvor u Bilicama

– Sve me slomilo, taj dan sam u sudnici vidio roditelje i to me slomilo, a ja sam ipak već trinaest mjeseci zatvoren i jako mi je teško tako provoditi dane u ćeliji. Nakon tog emotivnog susreta sam odlučio pobjeći. Ne, nije točno da mi policajci nisu stavili lisice na ruke, to je apsolutna izmišljotina! Oni su lisice stavili na moje ruke, a ja sam ih već u toku bijega odbacio, i to prije nego sam došao na Tursku kulu... – rekao je policajcima Čaleta, koji na humano postupanje pravosudnih policajaca baš i nije odgovorio svojim korektnim ponašanjem.

Podsjetimo, satima je trajala intezivna potraga za Čaletom (36) iz Vinovca kod Marine koji je pritvoren zbog optužbi da je ubio svoju djevojku Ukrajinku Gannu Kitaevu koja je bila u osmom mjesecu trudnoće.

Kako se i pretpostavljalo, skrivao se na Turskoj kuli, a pronađen je između splitskog Brodogradilišta i trgovačkog centra "Lidl".

Nije pružao otpor.