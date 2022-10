Čačić procijenio najbolji i najgori Plenkovićev potez u šest godina, te tko bi ga mogao naslijediti u HDZ-u

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić u Dnevniku N1 komentirao je šest godina premijerske dužnosti Andreja Plenkovića. On je s predsjednikom Vlade od toga u koalicijama proveo četiri godine

'Ne samo da sluša, nego i čuje i razumije. Uvijek gura svoju agendu, naravno, svoje interese, ali moram reći da je puno bolji od mnogih drugih koji su trebali voditi koalicije jer on nema jako velik pritisak u svim koalicijskim aranžmanima. Mi smo stalno imali svoj stav. Nije nužno morao sve to skupa trpjeti, neke su stvari bile izrečene brutalno i javno, ali je otrpio shvativši da je pametnije od sukoba. Račan je to znao također', kazao je Čačić za N1.

'Uz sve opravdane kritike, očuvanje sustava u okviru grupe Agrokor, brendova, vrijednosti tvrtke, svih tih radnih mjesta (oko 60.000) uz istovremeno čišćenje gospodarskog miljea u pozitivnom smislu, to je najveće što je napravljeno. U širem kontekstu izlazak iz makroekonomskih neravnoteža, ulazak u Eurozonu i Schengen – to su velike stvari'.

'Nije on zaštitnik korupcije. Osobno sam uvjeren da ništa s tim nema i da to treba rigorozno čistiti, ali suštinski ovakva podobnost i korupcija dovodi do ovoga. Ništa u hrvatskom društvu ne postoji da nije zagađeno stranačkom nesposobnošću. To nije prošlo mimo njega, neću reći da je dio njegovog plana, ali se nije odupro toj umreženoj hobotnici.'

Govoreći o Plenkovićevoj budućnosti, kaže da ga vidi među Europskim pučanima: 'On je senior, najstariji lider jedne pučke stranke u Europi danas na izvršnoj funkciji. Mislim da je njegov prostor tamo sutra što nije loše za Hrvatsku. Mislim da će ga Jandroković naslijediti na mjestu predsjednika stranke.'