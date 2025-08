Buđenje uz more ih koštalo 200 eura: 'Po gradovima imaju omiljena mjesta'

Brojnim turistima ne postoji ništa ljepše od buđenja uz pogled na more. Još je ljepše, ako je besplatno, no to je u nas najčešće i kažnjivo.

Naime, nema spavanja u prvom redu do mora. Najčešće su na meti komunalnih redara vlasnici kamp kućica koji parkiraju odmah na obali ili na nekom bližem parkirnom mjestu.

'Zakon kaže da se ne smije spavati u autu, ili u kamperu, ili u tendi, na otvorenom izvan kampova. To se smatra kampiranjem i to je ilegalno', objašnjava za Dnevnik.hr komunalna redarica u Umagu, Andrea Končar.