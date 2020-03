Broj zaraženih koronavirusom u Sloveniji porastao na 383, za 42 više nego jučer; najviše ih je u Ljubljani

Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Sloveniji je 383, što je za 42 osobe više nego u petak u 14 sati, objavilo je slovensko ministarstvo zdravstva

Do sada je obavljeno 12.162 testova, najveći broj zaraženih je na području središnjeg dijela države i Ljubljane. Do sada je od posljedica koronavirusa umrla jedna osoba, stariji muškarac iz doma umirovljenika Metlika koji je preminuo 13. ožujka, više je oboljelih na intenzivnim odjelima u Ljubljani i Mariboru, od kojih su neki na respiratorima i u kritičnom stanju.

Najviše zaraženih je u starosnoj dobnoj skupini od 30 do 49 godina (njih 113), a nakon toga u skupinama od 16 do 29 godina (njih 71), te od 50 do 59 godina (69 zaraženih).