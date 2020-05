Broj slučajeva zaraze koronavirusom u SAD-u u ponedjeljak je prešao milijun i pol, uz trend rasta u južnim saveznim državama dok se broj smrtnih slučajeva povezanih s pandemijom približio 90 tisuća.

No na razini SAD-a broj novih slučajeva povezanih s bolesti Covid-19 manji je za 8 posto u usporedbi s prethodnim tjednom čemu je doprinijela i činjenica da New York i New Jersey bilježe smanjenje broja novozaraženih.

Gotovo sve američke savezne države dopustile su pokretanje nekih gospodarskih djelatnosti kao i veću slobodu kretanja stanovništva iako je to potaknulo zabrinutost među zdravstvenim djelatnicima zbog mogućeg izbijanja drugog vala epidemije.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučio je saveznim državama da pričekaju s daljim popuštanjima restrikcija dok se ne uvjere da broj zaraženih koronavirusom u kontinuitetu pada u razdoblju od dva tjedna.