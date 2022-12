Broj poginulih u ruskom napadu 'iz zadovoljstva' na Herson popeo se na deset

Broj poginulih u ruskom napadu na nedavno oslobođeni ukrajinski grad Herson, gdje krvava trupla leže na ulicama, popeo se na deset, a ozlijeđeno je 58 osoba, objavile su u subotu ukrajinske vlasti, koje su napad nazvale nemilosrdnim ubijanjem iz 'zadovoljstva'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, koji se netom vratio s putovanja u Sjedinjene Američke Države, kamo je otputovao radi nabave oružja za obranu od ruske invazije, objavio je fotografije koje prikazuju ulice prepune zapaljenih automobila, razbijenih prozora i trupala.

'Društvene mreže će te fotografije najvjerojatnije označiti kao 'osjetljiv sadržaj'. Ali to nije osjetljiv sadržaj – to je stvarni život Ukrajine i Ukrajinaca', napisao je Zelenskij. 'Ovo nisu vojni objekti... To je teror, to je ubijanje radi zastrašivanja i zadovoljstva', dodao je.