Brodosplit zatražio od MORH-a suglasnost za objavu komunikacije

''To što on šalje nekakve papire o bilanci, on zna dobro da to nije to, tako da on obmanjuje javnost.'', rekao je ministar.

MORH je s Brodosplitom još 2014. potpisao ugovor za pet ophodnih brodova za ugovorenu cijenu od 396 milijuna kuna s PDV-om s rokom isporuke 2018. godine, a do danas isporučen je tek jedan.

U međuvremenu je temeljni ugovor pet puta mijenjan, a posljednjom izmjenom cijena povećana za 10 posto, što je najveći dozvoljeni zakonski iznos povećanja, zbog povećanja troškova energije, rada, materijala i opreme. Definiran je i plan gradnje i rokovi isporuke brodova prema kojem su tri broda trebala biti isporučena tijekom 2022., a jedan početkom 2023.

Iz MORH-a su u četvrtak izvijestili da su iz Brodosplita dobili ''nejasnu izjavu'' na pitanje o tome posjeduje li sve potrebne sposobnosti za nastavak gradnje obalnih ophodnih brodova te da uz nju nisu priloženi jasni dokazi koji to potkrjepljuju.