Britanski pregovarač za Brexit stigao u Bruxelles, diplomati pesimistični: 'Nema smisla pregovarati s nekim tko nema većinu'

Glavni britanski pregovarač David Frost stigao je u srijedu u Bruxelles no diplomati obiju strana zasad ne vide izglede da bi se mogli održati sadržajni pregovori o razdruživanju Velike Britanije od Europske unije.

Novi britanski premijer Boris Johnson rekao je da napreduje u nastojanju da osigura bolji sporazum o razdruživanju od onoga koji je dogovorila njegova prethodnica Theresa May, no oporbene stranke optužuju Johnsona da 'blefira' kupujući vrijeme do 31. listopada, datuma za koji tvrdi da je krajnji rok do kojeg će on izvesti svoju zemlju iz Unije, po svemu sudeći bez sporazuma.

Upravo neuređeni Brexit leži u samoj srži političke krize u Londonu gdje su oporbeni, ali i dio pobunjenih zastupnika Johnsonovih konzervativaca poduzeli korake da spriječe takav scenariji.