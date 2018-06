Božinović: Situacija može eskalirati...Hrvatski građani teško bi mogli prihvatiti migrante u većem broju

Gost emisije Nedjeljom u dva je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Progovorio je o sigurnosnom aspektu afere Hotmail, o mogućem novom izbjegličkom valu, a u emisiji će se razgovarati i o stanju u HDZ-u te drugim političkim temama

Na pitanje kakve je to policija pouke izvukla iz incidenta kod Srba, odgovorio je: 'Nismo do sada imali rizike za policijske službenike koji su se bavili ilegalnim ulascima u Hrvatsku. Ovo je prvi puta da se netko drznuo dva put probiti blokadu. Moramo u budućnosti računati s tim', kazao je ministar.

Na pitanje očekuje li eskalaciju ovog problema u slijedećim mjesecima, odgovorio je: Cijela migrantska politika od onog velikog vala je zaustavljena dogovorom Europske unije i Turske. Iako ove godine je zabilježeno između 18 i 19 tisuća migranata koji su iz Turske prešli u Grčku i to se osjeti na granicama i došlo je do nas', pojasnio je.

Ne može isključiti eskalaciju. Kazao je kako bi obitelji stradale djece mogla lkše dobiti azil u Hrvatskoj. Posebice obitelj naozbiljnije stradalog dječaka koji je u plicijskoj intervenciji propucan kroz lice.

Božinović je odgovarao i na pitanja o pogibiji šestogodišnje afganistanske djevojčice Madine koja je 2017. stradala pod vlakom nakon što su nju i njezinu obitelj hrvatski policajci usred noći poslali nazad u Srbiju. Obitelj je podignula i kaznenu prijavu protiv nepoznatih policajaca, koja je prije dva dana odbačena.

Madinina obitelj je trenutno u Tovarniku u centru zatvorenog tipa. Smatraju da su u zatvoru.

Kaznena prijava je odbačena, itaknuo je. Kazao je da je obitelj stavljena u centar za migrante upreavo za ovakve migrante, one kojima ne može biti utvrđen identitet. Kazao je kako je u Tovarniku potpuno nov objekt. Europski sud je rekao da obitelj treba biti u adekvatnim uvjetima, ukoliko nije u takvim. 'Mi to ne kršimo, mi smo slali fotografije objekta', istaknuo je.

'Upravni sud u Osijeku riješio je da tri osobe iz te obitelji mogu napustiti centar. No oni se ne žele razdvajati. U istražnom djelu, tim obiteljima je u različitim zemljama odbijen azil, prijavljivali su se pod različitim imenima', pojasnio je Božinović.

'Mi ćemo njih pustiti vjerojatno u Kutinu, no kako su to problemi s kojima se policija susreće često i s kojima će se još susretati. 'Ulazak i kretanje mimo zakonskih propisa ne možemo dopustiti i to ne dopušta niti jedna država na svijetu. Humani smo kada moramo biti humani, no imamk odgovornost prije svega za građane RH', istaknuo je.

Osvrnuo se na komentare poput '2015. su policajci nosili djecu, danas pucaju na djecu'. Kazao je da susjedne zemlje više ne žele primati migrante, stavili su žicu na granicu poput Slovenije i Mađarske. 'Problem treba sagledavati u punini. Vi ste imali poziv tim ljudima da dođu. To je dovelo do nezadovoljstva u Njemačkoj i Austriji, dovelo je do radikalnih sentimenata. Jel mi to želimo?', pitao je. Ako se Austrija zatvori, oni će ostati u Hrvatskoj.

'Hrvatski građani teško da bi mogli prihvatiti u većem broju. Ne bi volio da se dižu nekakvi zidovi i žice. Želimo zadržati karakteristiku otvorene i demokratske zemlje u kojoj nema antimigrantskih elemenata. Hrvatska nema kroz povijest to iskustvo', kazao je Ministar. Na opasku da smo imali iskustvo iz Domovinskog rata, Božinović je kazao: Da ali oni su govorili hrvatski'.

Otkrio je kako se priprema novi centar za izbjeglice.

Sukob predsjednica-premijer

Božinović je rekao da premijer ne upućuje strelice u smjeru predsjednice. 'On je zadnja osoba koja bi se svađala, pogotovo ne javno', branio je Andreja Plenkovića.

Na pitanje hoće li se Plenković održati na čelu stranke i Vlade te je li moguće da Milijan Brkić preuzme kormilo HDZ-a, neodređeno odgovorio je kako se može sve kalkulirati.

Hvalio je Plenkovića i kazao kako on radi od jutra do sutra te kako takav kapacitet već dugo hrvatska politika nije imala.

Na pitanje je li ga iznenadila afera Hotmail, odgovorio je kako politički može reči kako je očito bilo nekakvih grešaka.