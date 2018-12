Bozanić upozorio: Opada broj redovnica, a to je proces koji zahvaća cijelu Crkvu

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u petak je na predbožićnom susretu s predstavnicama redovničkih zajednica Zagrebačke nadbiskupije ukazao na trend opadanja broja redovnica te ustvrdio da to nisu procesi samo u redovništvu nego se odnose i na cijelu Crkvu

Pred okupljenim poglavaricama redovničkih zajednica iznio je taj problem rekavši kako zna da ga i one jednako osjećaju u ovom izazovnom vremenu, izloženom velikim promjenama.

"To pitanje - što učiniti, dotiče se jednako svih nas u Crkvi, jer se ne odnosi samo na redovništvo, nego ono ukazuje na proces koji zahvaća cijelu Crkvu i potiče nas da još jače dolazimo pred našeg Oca Nebeskog tražeći ga pomoć", rekao je kardinal Bozanić na susretu u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu iznoseći iskustvo sa susreta s prefektom kardinalom Marcom Ouelletom , koji je primijetio trend opadanja broja redovnica.

"Nešto što prije nismo ni mogli pomisliti da će se događati, biti dovedeno u pitanje u društvu, događa se pred našim očima i stavlja nas ponekad u stanje zbunjenosti, obeshrabrenosti, no sve to ne smije nas pokolebati, niti smijemo posustati", poručio je Bozanić i pozvao redovnice da gledaju uvijek naprijed s pouzdanjem u Boga tražeći nove načine kako činiti dobro.

U svom obraćanju kardinal je istaknuo da je svaka redovnica Božji dar Crkvi i redovničkoj zajednici, te da im upravo svijest o darovanosti treba biti polazište u građenju međusobnih odnosa.

"Čovjek pripada Bogu i treba svakog dana živjeti tu pripadnost. To nam na osobit način svjedoči naš blaženik Alojzije Stepinac. On se posvema predao Bogu. To i vama od srca želim - da slijedite Isusa u predanju i pouzdanju u Boga Oca", zaključio je Bozanić svoje obraćanje i božićnu čestitku redovnicama.