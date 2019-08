Bošnjaković: 'Za dom spremni' nije prihvatljiv pozdrav i treba ga izbjegavati, ali...

Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, gostujući u 'RTL Danas' kazao je da za njega pozdrav "Za dom spremni" nije prihvatljiv, da asocira na NDH, te da ga treba izbjegavati, ali je i dodao da svaki slučaj ima svoje okolnosti

"On u svakom slučaju asocira na ona teška vremena Nezavisne Države Hrvatske i mislim da to treba izbjegavati", kazao je Bošnjaković, no dodao je da svaki slučaj ima svoje okolnosti.

Na pitanje je li za njega pozdrav 'Za dom spremni' prihvatljiv, Bošnjaković je kazao da za njega "on nije prihvatljiv".

'Mi smo u okviru Hrvatske vojske imali i jedinice HOS-a i te jedinice su potpuno legalne, imaju legalni grb i taj grb sadrži pozdrav 'Za dom spremni'. I zato, kada se taj pozdrav izvikuje, uvijek treba gledati okolnosti, mjesto i vrijeme kada se on izriče. Ako je u komemorativnom prostoru koji se odnosi i na pripadnike HOS-a, tada to ne možemo osuditi i ne možemo procesuirati', kazao je Bošnjaković te dodao kako ne zna kako je to jučer izgledalo.

Dodao je da je vidio izjavu glasnogovornice PU šibensko-kninske koja je kazala da je to bilo pred spomenikom.

'Dakle, to nije bilo na nekakvom javnom prostoru gdje se poziva na mržnju, nasilje nego se to treba podvesti pod komemoriranje', objasnio je Bošnjaković.

Komentirao je i slučaj Darka Kovačevića Daruvarca koji još uvijek nije počeo služiti svoju zatvorsku kaznu.

+Što se tiče odlaženja na odsluženje kazne, to je stvar zakona o izvršavanju kazne zakona. Imamo već radnu skupinu i mi ćemo donijeti skroz novi zakon. Za kraj nove godine je predviđeno da uđemo u proceduru s tim. Slažem se da je zakonska procedura vezana za takve slučajeve poprilično složena, a za to nema razloga. Tu sudac izvršenja kazne nakon pravomoćne odluke donosi i odluku da se određuje i izvršenje kazne, što je besmisleno', kazao je Bošnjaković.

Najavio je da će to promijeniti i ubrzati jer nema smisla da netko tko ima pravomoćnu presudu ima mogućnost ulagati žalbu gdje se rješenjem kaže da mora otići na izvršenje kazne.

'I nakon toga ima i zahtjev mogući za odgodu izvršavanja kazne, koji zakon propisuje. To mi se čini dobar postupak, ali to sve treba biti nakon što je on već na odsluženju kazne', zaključio je Bošnjaković za RTL.