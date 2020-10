Bošnjaković: Osnivanje istražnog povjerenstva nije nam prihvatljivo

Saborski zastupnik HDZ-a Dražen Bošnjaković ponovio je u petak stav svoje stranke da osnivanje saborskog istražnog povjerenstva kako je predložila oporba nije prihvatljivo istaknuvši da postoje druga tijela unutar kojih se može naći rješenje za curenje informacija iz istraga

Bošnjaković priznaje da postoji problem curenja informacija iz istraga ali ističe kako to treba riješiti u okviru institucija koje već postoje, unutar saborskog Odbora za pravosuđe, Odbora za unutarnju politiku i Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije.

"Curenje informacija u nekom konkretnom predmetu ne može biti predmet rada istražnog povjerenstva, za to postoje prema Ustavu i zakonu definirana tijela, jer svaka takva konkretna stvar predstavlja kazneno djelo”, kazao je Bošnjaković.

Na upit treba li sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost Bošnjaković je ponovio da se o u okviru postojećih tijela može naći rješenje kako dalje. "Prije nego se iscrpe mehanizmi postojećih tijela nema razloga da Vijeće o tome raspravlja”, smatra.

Plenković ne treba dati ostavku

I HDZ-u je u interesu stati na kraj curenju informacija i pronaći krivce za to. "Jedno je kada baš puknu mjere i radi toga je ugroženo sama istraga, a drugo ovo što izlazi u tijeku istrage tko je što rekao”, dodaje Bošnjaković.

Na pitanje treba li premijer Andrej Plenković dati ostavku zato što nije znao za istragu u aferi Janaf Bošnjaković odgovara negativno.

"Premijer ne treba dati ostavku, on je vrlo jasno rekao da to nije znao, pravni stručnjaci su rekli da to političari ne trebaju znati”, rekao je.

Predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora Miroslava Škore Igor Peternel kaže da je Domovinski pokret očekivao ovakav rasplet, odnosno da će HDZ učiniti sve da suzbije neugodnu aferu.

Peternel smatra kako je sazrijelo vrijeme da se sazove Vijeće za nacionalu sigurnost.

"Pronaći ćemo druge načine političke borbe da ta tema ostane u fokusu javnosti, može se inzistirati na sjednici Vijeća nacionalne sigurnosti, a i saborski Odbor za nacionalnu sigurnost može o tome raspravljati”, ističe Peternel.