BiH konačno osniva protupožarnu eskadrilu sa sjedištem u Mostaru, evo na koje su letjelice bacili oko

Vlada Bosne i Hercegovine izvijestila je prošlog tjedna da osniva protupožarnu eskadrilu sa sjedištem u Mostaru. Ideja o osnivanju vatrogasne eskadrile BiH potječe još iz 2011. godine, a prema nedavno usvojenom elaboratu vladine radne skupine, nama susjedna država nabavit će tri aviona i dva helikoptera te bi oni u budućnosti trebali zamijeniti vatrogasne zrakoplove Hrvatske i Crne Gore koji su priskakali u pomoć BiH kad god je bilo potrebno. Evo koje vatrogasne zrakoplove nabavlja Sarajevo

Zanimljivo je to da elaborat ističe kako je u projektu ključan izbor ravnatelja postrojbe da bi se uspješno realiziralo oformljivanje protupožarne eskadrile. Vladin elaborat, naime, ukazuje na to da budući šef mora biti kompetentan i ne smije imati političku funkciju, a trebao bi biti imenovan na minimalno četiri godine kako bi imao dovoljno vremena za uspostavu postrojbe.

Susjedna BiH pokrenula je proceduru nabave šest air tractora i jednog helikoptera još 2011. godine, no inicijativa je vrlo brzo prekinuta bez dodatnog pojašnjenja pa su u pomoć priskakali hrvatski kanaderi, crnogorski air tractori te helikopter Oružanih snaga BiH. Prema neslužbenim informacijama, Sarajevo namjerava nabaviti dva jednosjeda AT-802A Fire Boss i dvosjed AT-802F te dva višenamjenska helikoptera – Bell 412 i Bell 505 . Za te potrebe već je navodno osigurano 15,3 milijuna dolara.

Maksimalna poletna težina Air tractora 802A iznosi sedam tona, a može ponijeti 3000 litara vode. Fire Boss je najučinkovitiji u gašenju požara dok leti brzinom od 160 do 200 kilometara na sat i to na visini od sedam do 10 metara, premda te visine, prema procjeni pilota, mogu biti i manje, ovisno o silini vodenog udara. AT-802A najbolje je upotrebljavati u požarima manjeg opsega koji se ne mogu naglo širiti, a primjenjuje se i u kombinaciji s kanaderima pri gašenju rubnih područja zahvaćenih većim požarima.