Borzan: SDP-u treba 'reset, neka odu Bernardić, Predsjedništvo i Glavni odbor

Zastupnica SDP-a u Europskome parlamentu Biljana Borzan izjavila je u subotu kako bi potpredsjednik stranke Zlatko Komadina trebao postati v.d. predsjednika SDP-a radi prevladavanja krize u stranci u kojoj dio dužnosnika traži odstupanje aktualnoga predsjednika Davora Bernardića, ali se on opire takvim zahtjevima.

"Mislim da su stranačke oči i oči javnosti dobrim dijelom uprte u Zlatka Komadinu jer on ima tu snagu i smatram kako bi bilo dobro kada bi se on više angažirao i postavio se u ovoj situaciji da interes stranke stavi u prvi plan i da odemo u proces u kojemu će on neko vrijeme biti v.d. predsjednika stranke i ostvariti određenu bazu za oporavak SDP-a", izjavila je Borzan odgovarajući na pitanja novinara u Splitu.

Borzan: Ne odobravam postupak Milanke Opačić

Komentirajući odlazak iz SDP-a Milanke Opačić, Borzan je istaknula kako se ne slaže s takvim postupkom. "Ne odobravam njezin postupak niti bilo kojega drugog kolege koji je izašao iz stranke," rekla je Borzan.

Na novinarsko pitanje plaši li se daljnjeg osipanja SDP-a nakon odlaska Milanke Opačić, Borzan je kazala kako bi moglo biti još takvih primjera. "S obzirom na situaciju, nažalost, koliko god sam po prirodi optimist, ne bih se čudila da možda bude još takvih primjera," rekla je.

Borzan je pri tomu naglasila kako je njezin stav da se "nipošto ne izlazi iz SDP-a, jer to samo dodatno srozava stvari, nego treba ostati i boriti se za bolji SDP".

Na pitanje je li ona spremna preuzeti kormilo predsjednika SDP-a, Borzan je odgovorila kako o tomu ne razmišlja.

"Pošto je predsjednik SDP-a Davor Bernardić stavio do znanja da nema namjeru otići, i dokle god on sam nema namjeru otići i dokle god za to ima podršku u tijelima stranke koja odlučuju- a to su Predsjedništvo i Glavni odbor, deplasirano je razgovarati o tomu tko bi bio drugi predsjednik umjesto njega", ustvrdila je Borzan.

Smatra kako bi to "bilo bacanje u vatru bilo koga a to ne želim niti sebi niti bilo kome od kolega - da sada ističemo imena dok nismo u procesu unutarstranačkih izbora" objasnila je Borzan.

Na pitanje bi li se kandidirala za predsjednicu SDP-a ako bi Bernardić podnio ostavku, Borzan je odgovorila da je to "hipotetsko pitanje," dometnuvši kako je njezina ambicija da na sljedećim izborima za Europski parlament provjeriti je li njezin rad prepoznat među građanima te da će joj to biti smjernica za daljini rad.