Britanski premijer Boris Johnson ostaje u bolnici, ali je "vedra duha" i nastavlja voditi vladu, izjavio je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Dominic Raab

Dok u SAD-u predsjednika može zamijeniti potpredsjednik, u Velikoj Britaniji nema formalnog zamjenika premijera koji bi preuzeo tu funkciju.

No, Downing Street je već najavio da će Johnsona zamijeniti ministar vanjskih poslova Raab ako bude potrebno. On će nastaviti voditi sjednice vlade dok je Johnson u bolnici.

Neki u Konzervativnoj stranci misle da to treba i formalno regulirati. "Raab bi morao biti službeni zamjenik", napisao je Paul Goodman, urednik portala ConservativeHome.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je Johnson "snažan muškarac".

"Svi Amerikanci mole se za njega", rekao je Trump na konferenciji za medije. "On je moj prijatelj, velik gospodin i vođa. I kao što znate, otišao je danas u bolnicu, ali sam uvjeren da će biti dobro".

Johnson je prvi lider neke veće svjetske zemlje pozitivan na koronavirus.

"Očito se premijer ne može tako lako riješiti toga", rekao je Jonathan Ball, profesor molekularne virologije na Sveučilištu Nottingham.

"To pokazuje da je teško predvidjeti razvoj zaraze i dok će većina to doživjeti kao neugodnu prehladu, kod drugih se to može razviti u ozbiljnu bolest, ponekad opasnu i po život."

Liječnici kažu da se oboljelima od covida-19 stanje može pogoršati nakon deset dana, kod nekih se može razviti upala pluća.

Johnson nije pušač, ali ima problema s tjelesnom težinom i nedavno je rekao da planira smršavjeti.

Možda je žrtva je vlastite politike inicijalno umjerenog britanskog odgovora na širenje zaraze koronavirusom, ali je promijenio stajalište nakon što su mu predočene znanstvene procjene po kojima bi u Britaniji moglo umrijeti četvrt milijuna ljudi. Potom je naložio ljudima da ostanu u svojim kućama i zatvorio peto gospodarstvo svijeta.

Simptome ima i njegova trudna zaručnica Carrie (32), ali se ona osjeća dobro.