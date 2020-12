Blagdani pred vratima: Evo kako će Europa ove godine slaviti uz ograničenja

Europske vlade pokušavaju balansirati između donošenja epidemioloških mjera i preporuka kojima bi se smanjilo širenje koronavirusa, a da istovremeno građanima osigura koliko-toliko normalan život, posebno blagdane

Mjere koje su 28. studenog stupile na snagu u Hrvatskoj, a na snazi su do 21. prosinca, odnose se uglavnom na ograničenje okupljanja. Zatvoreni su kafići i restorani, alkohol se ne smije prodavati nakon 22 sata, na otvorenom prostoru na jednom mjestu maksimalno smije biti 25 ljudi, a na privatnim okupljanjima ne više od deset. Zabranjeni su i božićni sajmovi. Nove mjere, koje stupaju na snagu ove subote, a traju do 10. siječnja, donose nova pravila za maksimalan broj kupaca u trgovinama.

Restorani, muzeji, kina i drugi kulturni objekti zatvaraju se u 38 od 98 općina, uključujući Kopenhagen, od 9. prosinca do 3. siječnja. Učenici i studenti prebačeni su na online nastavu.

Vlada je produljila mjere o organičenju obiteljskih okupljanja na tri gosta po kućanstvu. One su na snazi od 8. prosinca do 15. siječnja. Restorani i kafići ostaju zatvoreni. Premijer Mark Rutte rekao je da ne bi isključio uvođenje novih mjera uoči Božića, piše Reuters.

Njemačka

Ministar zdravstva Jens Spahn rekao je jučer da će Njemačka možda i pooštriti mjere uoči Božića. Vlada je mjere zatvaranja produljila do 10. siječnja, no neke je popustila za božićne blagdane. Dozvoljeno je okupljanje do 10 ljudi, ne uključujući djecu.

Italija

Talijani neće ove godine moći na Polnoćku, a između regija će za blagdane moći putovati samo u hitnim slučajevima. Ova mjera stupa na snagu 20. prosinca.

Grčka

Restorani, sudovi i škole ostaju zatvoreni do 7. siječnja. Na snazi je i ograničenje kretanja - policijski sat od 21 do 5 sati ujutro, te zabrana kretanja među regijama.

Mađarska

Premijer Viktor Orban rekao je da neće biti proslava Nove godine. Zemlja ostaje pod strogim restrikcijama, uključujući policijski sat od 19 h, a mjere bi trebale trajati do 11. siječnja.