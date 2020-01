Bjelovarsko-bilogorski HDZ reagirao na Milanovićeve izjave i ocijenio da pati od amnezije ili od licemjerja

Bjelovarsko-bilogorski HDZ ocijenio je u petak da izjave predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića za posjeta Bjelovaru pokazuju da 'pati od amnezije ili od licemjerja' te da je, što god da je u pitanju, podjednako štetno za građane Bjelovarsko-bilogorske županije

Milanović rekao je kako je Bjelovaru potrebna nova bolnica zbog stanja u kojem je stara bolnica te da 'smatra da bi Vlada morala pomoći u financiranju njezine izgradnje po uzoru na model koji se primjenjuje u Puli'. Upravo ta izjava, ističe HDZ, 'nedvojbeno upućuje na ozbiljan poremećaj zaboravljanja, naime - Zoran Milanović je potpuno zaboravio da je četiri godine bio premijer i da za svojega mandata nije ni prstom pomaknuo da pokrene izgradnju nove bolnice koja je i tada bila potrebna jednako kao danas'.

Također je, navodi se dalje, zaboravio na 'famoznu suglasnost za tobožnju izgradnju nove bjelovarske bolnice' koju je njegova Vlada, točnije tadašnji ministar zdravlja potpisao samo dan uoči konstituiranja novog saziva Sabora 2016.,dakle, u vremenu kad je ta Vlada bila tehnička i kao takva nije smjela donositi takve odluke.

To i ne bi bio problem da je suglasnost barem bila stvarna, no, nažalost, nije. Naime, za taj projekt u državnom proračunu nije bila predviđena ni lipa, dakle projekt nije ni postojao, a i sama suglasnost bila je krajnje licemjerna. U njoj je pisalo da se bjelovarsku bolnicu upućuje da izvore financiranja potraži u EU fondovima, dakle - 'brigo moja pređi na drugoga', ocjenjuje se u priopćenju.

Milanović se očitovao i o brzoj cesti tvrdeći kako je za njegova mandata izgrađena tek nedavno puštena dionica do Farkaševca. Zaboravio je, podsjeća HDZ, kako je još 2013. na bjelovarskom korzu odgovarajući na novinarska pitanja rekao da se brza cesta gradi do Križevaca. Bila je to tada prava pljuska građanima Bjelovara budući da je cesta prvotno planirana prema Bjelovaru, a smjer prema Koprivnici je naknadno dodan.

'Nažalost, Zoran Milanović danas se više ne sjeća ni u kakvom stanju je bila ova županija za vrijeme mandata njegove Vlade. Zaboravio je da je županijsko gospodarstvo bilo na koljenima, da nezaposlenost nije bila nikad veća, da nikad nije bilo više blokiranih, nikad više tvrtaka koje ne isplaćuju plaće i tako dalje', ističe županijski HDZ i dodaje da se za kraj, kao 'šlag na torti', čuo još jedan njegov biser.

Kaže, navodi županijski HDZ, 'kako je županija nekada bila razvijenija, ali da se on za nju ne boji jer ima dobrog župana. Milanović je zaboravio da njegov prijatelj Damir Bajs ovom županijom upravlja već dva desetljeća pa stoga njegova konstatacija baš i nema smisla jer je upravo on najodgovorniji što je županija po mnogim parametrima među najlošijima u Hrvatskoj'.

'Zaboravio je i da je upravo župan odgovoran za nepotreban trošak ili, bolje rečeno, za gubitak od sto milijuna kuna na projektu izgradnje nove bjelovarske bolnice. Naime, u dvogodišnjem čekanju na raspisivanje natječaja upravo je za toliko poskupjela gradnja nove bolnice i taj nepotreban trošak županovom 'zaslugom' sada pada na teret građana', stoji, uz ostalo, u priopćenju.