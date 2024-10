Bivši zapovjednik Hrvatske vojske Hranj novi je šef SDP-ova savjeta za obranu

Novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma navodi da ne treba očekivati nikakve nagle zaokrete u SDP-ovoj obrambenoj politici i odnosu prema NATO-u, odnosno da će Klub zastupnika SDP-a u Saboru sigurno podržati predsjednika RH Zorana Milanovića vezano za glasanje o sudjelovanju hrvatskih časnika u misiji potpore Ukrajini, odnosno da će glasati protiv te odluke za koju Vladi treba dvotrećinska većina u Saboru da bi prošla, s obzirom na to da Milanović nije dao svoju suglasnost. No, primjećuje da to ne znači da će SDP i ubuduće u svim obrambenim pitanjima slijepo slijediti Milanovićeve stavove.