Bivši šef operativaca SOA-e objasnio zašto napad na Vladu smatra terorizmom: Mladić je bio vrlo spreman i sposoban...

Bivši šef operativaca Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Ante Letica govorio je o napadu na Vladu i drugim sigurnosnim pitanjima za RTL

Odgovorio je i na pitanje kako će onda pronaći pomagače i počinitelje, odgovorio je da SOA ima i metode i sredstva i načine da to napravi učinkovito. "Ako postoji neka organizacija ili pozadina, SOA će to vrlo učinkovito napraviti. To su metode tajnog prikupljanja podataka koje su navedene u Zakonu", rekao je i dodao da su to razgovori s određenim osobama, moguće i suradnja s drugim partnerskim službama, ako su veze u inozemstvu.

"Smijenjen je i šef protuobavještajne službe njemačke vojske zbog toga što je u njemačku vojsku snažno prodrla ta radikalizacija s obilježjima nacizma. Znači, to nije samo specifičnost Hrvatske, ali nas treba plašiti zbog situacije u kojoj smo kao društvo. Problemi se u društvu ili ne rješavaju ili se zaobilaze", kazao je i dodao da nam slijedi teška gospodarska situacija, imamo problem i sa zatvaranje zbog koronavirusa.

"U političkom i javnom prostoru pojavljuju se neki ljudi i grupe koji smatraju da imaju rješenja za te probleme i da su uzroci tih problema negdje drugdje. I nude ta rješenja. Kažu da je rješenje u određenim nacionalnim i ideološkim grupama. Njima se priključuju mladi ljudi koji su sami po sebi revolucionarni i smeta ih nepravda kojih ima. I oni se na tim mrežama i preko tih medija i javnih nastupa radikaliziraju", kazao je.

Na pitanje je li napad na Vladu bio teroristički čin, rekao je da za kvalifikaciju kaznenog djela je potrebno utvrditi motiv.

"Posebno kod ovakvih teških kaznenih djela kao što je terorizam. Nažalost, mi se nećemo približiti točnom motivu jer je počinitelj sam sebi oduzeo život. No, po svim drugim elementima, znači napad na instituciju vlasti u Hrvatskoj, oružjem. Na snimci smo vidjeli, vrlo spreman i sposoban. On pogađa policajca, policajac ranjen bježi, on ponovno puca u njega u namjeri da ga ubije. U isto vrijeme ne puca na slučajnog prolaznika koji je vukao karijolu. Njegova spremnost da to izvrši i da uzvrati vatru policiji koja ga gađa. On je neposredno nakon izvršenja kaznenog djela na Facebooku poslao poruku koja je politička poruka. Poruka je: dosta je bilo kršenja ljudskih prava bez odgovornosti. To je jedan vid kontakta, razgovora i poruke vlasti. A u većini terorističkih slučajeva, akt terorizma je poruka vlasti i od počinitelja i od organizatora i počinitelja", kazao je Letica.