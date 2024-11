Bivši savjetnik Grabar Kitarović: Neugodno sam iznenađen onim što je objavio Primorac

Ministar Butković je svaki dan objavljivao provokativne poruke koje su započinjale s 'dobro jutro, Zorane' ili 'znam da si se kasno probudio'. Primorčeva objava na Facebooku u subotu započela je riječima: 'A tko se to nama probudio? Dobro jutro, uskoro bivši predsjedniče, 11 je sati'.

Po završetku parlamentarnih izbora, Butković je otkrio s kim je smišljao svoje komentare o Milanoviću, a na fotografiji je pokraj njega bio Mate Radeljić, nekadašnji savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, piše Novi list.

Novi list je Radeljića pitao je li uključen u Primorčevu kampanju, kako bi ponovno na isti način iznervirao predsjednika. Rekao im je da nema nikakve veze s Primorcem i da njegovu današnju poruku smatra plagijatom.

'Ne pomažem Primorcu, samo sam pročitao što je objavio i moram priznati da sam neugodno iznenađen. Svaka je kampanja prilagođena kandidatu, mi smo našu nedavnu kampanju prilagodili Olegu jer on je političar koji je mogao tako komunicirati. Ali, takav tip kampanje uopće ne stoji Primorcu, vidi se da je to kod njega nekako na silu. Riječ je o običnom plagijatu u nastojanju da se pokrene njegova kampanja, ali ne može se to raditi s nečim što nije njegovo, što nije originalno', izjavio je Radeljić.