Bivši ravnatelj koji je sakrio Mercedes novi je kandidat za Vijeće za elektroničke medije

Vlada je za Vijeće za elektroničke medije (VEM) predložila kandidata koji je državni novac trošio na skupe aute, piše u petak Jutarnji list

Topića je na čelo Zavoda za intelektualno vlasništvo prvi put imenovala Vlada Ive Sanadera u svibnju 2004. Na novinskim je stranicama Topićevo ime osvanulo 2009. kad su zaposlenici toga zavoda upozorili Sindikat državnih i lokalnih službenika da je njihov ravnatelj, unatoč recesijskim mjerama štednje, na trošak Zavoda nabavio skupocjeni Mercedes E 280 CDI koji Zavodu nije potreban.

Topić je dragocjeni automobil, umjesto u službenim garažama, "parkirao" u arhivske prostorije Zavoda, među police s arhivskom građom. U njemu se vozio isključivo on, i to rijetko jer je već imao službeni automobil, Audi 6. Nakon petogodišnjeg razdoblja u kojem je Zavod na ime leasinga za Mercedes uplatio 600.000 kuna, Topić ga je "uz manju nadoplatu iz vlastitih sredstava" prebacio na svoje ime, to jest malo voženi i dobro garažirani skupocjeni automobil, jeftino otkupio.

Nabavio je Topić 2008., bez suglasnosti Vlade i novi Audi za koji je Zavod godišnje plaćao leasing od 250.000 kuna. Nitko od zaposlenika Zavoda taj automobil nije koristio, već se u njemu vozio tadašnji ministar znanosti i obrazovanja Dragan Primorac. Spomenuti ministar Topiću je bio važan jer ga je upravo on predlagao Vladi za novi mandat na čelu Zavoda.

Interna revizija Ministarstva financija okončana od 28. veljače 2008. pokazala je niz nepravilnosti u poslovanju Zavoda u Topićevu ravnateljskom mandatu. Revizija je tako ustanovila da Topić na računu Zavoda drži 7,581.233 kuna od patentnih prihoda koje je bio dužan uplatiti u državni proračun, kao i da je tijekom 2007. sebi i nekolicini zaposlenika DZIV-a, uz plaće koje su dobivali, isplatio i 1,033.182 kuna honorara.

Interna revizija je utvrdila da su honorari isplaćeni za poslove koje su Topić i njegovi suradnici bili dužni obavljati za plaću koju su primali, piše novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić.