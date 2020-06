Bivši ministar obrane prozvao Trumpa zbog dijeljenja Amerike: On je prvi predsjednik za mog života koji se ne trudi ujediniti narod

Bivši američki ministar obrane James Mattis optužio je predsjednika Donalda Trumpa za pokušaj podjele među Amerikancima i kritizirao je njegovu prijetnju izlaska vojske na ulice gradova kako bi se obračunali s prosvjednicima koji već devet dana protestiraju zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda prilikom uhićenja u Minneapolisu

"Donald Trump je prvi američki predsjednik za mog života koji se ne trudi ujedini američki narod, a čak se ni ne pravi da to pokušava napraviti. Umjesto toga, on nas pokušava podijeliti. Svjedočimo posljedicama trogodišnjeg namjernog djelovanja", izjavio je Mattis u priopćenju. James Mattis je bio ministar obrane do 2018., kad je podnio ostavku na svoju dužnost.