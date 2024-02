Bivši austrijski kancelar Kurz osuđen uvjetno na osam mjeseci zatvora

Kurzov uspjeh u vođenju Austrijske narodne stranke do dviju uvjerljivih pobjeda 2017. i 2019. učinio je uglađenu marku desničarskog populizma koji je on uveo modelom za učmale centrističke stranke od Atene do Amsterdama, a konzervativci diljem Europe još uvijek pokušavaju slijediti njegov primjer.

Međutim, bajkoviti uspon Austrijanca od nepoznatog mladog vođe do međunarodne političke zvijezde i kancelara sa samo 30 godina iznenada je završio u listopadu 2021., kada je bio prisiljen podnijeti ostavku usred niza optužbi za korupciju.

Tužitelji su optužili Kurza za lažno svjedočenje parlamentu dok je svjedočio pred posebnim odborom koji istražuje je li imao ulogu u odabiru novog čelnika državnog holdinga poznatog kao ÖBAG.

Kurz je inzistirao da nije, ali privatne razmjene poruka između bivšeg kancelara, njegovih pomoćnika i drugih suradnika koje su naknadno izašle na vidjelo sugerirale su suprotno, prema tezi tužiteljstva.