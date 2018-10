Bivša premijerka o vukovarskom prosvjedu: 'Nije Penava slučajno spomenuo Šeksa'

'Poznavajući njega i njegovu retoriku, mislim da on nije ta vrsta kapaciteta', komentirala je bivša premijerka Jadranka Kosor mogućnost da iza organizacije skupa u Vukovaru stoji vukovarski gradonačelnik Ivana Penava. Smatra i kako nije slučajno spomenut Vladimir Šeks, a osvrnula se i na situaciju uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

'Nitko od njih sigurno ne misli da se ovim nešto može riješiti, ali to je najava. Nije slučajno jučer u Sotinu bio ministar branitelja. Poslan je i ministar uprave, zato što je politički tajnik. Vjerojatno su poslije razgovarali s Penavom jer treba pripremiti dolazak 18. studenog. Kad se 2013. organizirala podjela Kolona, nitko od tih viđenijih ljudi nije rekao javno da je to nedopustivo. Dogodilo se nešto što Plenković nije htio. Taj duh se pustio iz boce i više se nije vraćao', osvrnula se Kosor.

A je li spominjanje Vladimira Šeksa bilo slučajno, on smatra, kako nije jer je na žalost, na sebe navukao bijes dok se Penava jako čuvao spomenuti ičije ime i prezime.

'Mislim da to nije slučajno. Znam da on to dosta teško prima. Onaj tko je savjetovao Penavu, nije to slučajno predložio. Šeks se veže za dolazak Andreja Plenkovića. Osobno ne smatram da se prosvjedima mogu rješavati tako delikatne stvari. Nisam podržala prosvjed u šatoru, tako ne bih podržala ni ovaj. Mora se priznati da su iskazi svjedoka više nego dramatični, i zahtijevaju reakciju odmah. Ti ljudi su maksimalno izložili sebe, svoje obitelji i živote, navodeći imena egzekutora. Ako su ti ljudi izvan Hrvatske, pravosudna tijela moraju odmah poduzeti korake za njihove izručenje. Zato je Penava spomenuo ultimativno postavljanje u pregovorima sa Srbijom. Omogućili smo im da otvore poglavlje 23, a oni nisu napravili ništa', rekla je bivša premijerka.

Na upit treba li Milorad Pupovac biti u Koloni sjećanja odgovorila je: Teško je to predvidjeti.

'U Vukovar na Dan sjećanja ima pravo doći tko hoće i nitko ga u tome ne smije spriječiti. Ja ne mislim da se bilo kakve poruke trebaju slati. Taj dan treba doći u Vukovar, šutjeti i držati se za ruke. Pupovac je već bio u Vukovaru i ne mislim da bi njegov dolazak promijenio išta po pitanju smanjivanja tih tenzija. Ako on to želi, ne mislim da bi to bilo loše. Mislim da će se neka vrsta političke organizacije dočeka gostiju dogoditi, ali ne vjerujem da će biti odsijecanja Kolone', sažima Jadranka Kosor.