Bistrinačka plaža kao Zrće; majstori picigina stižu na Dravu i otvaraju sezonu kupanja

Konačno je 'izronila' Bistrinačka plaža, jedna od najpoznatijih pješčanih na Dravi. Sezonu kupanja otvorit će u subotu natjecatelji 3. Bistrigina - prvenstva Panonije u piciginu koji će zaigrati u dravskom plićaku.

'Visok vodostaj Drave do sada nije pružao kupačima iz Valpovštine mogućnost osvježenja u najbržoj kontinentalnoj rijeci, no konačno se plaža pojavila! Bistrinačka, jedna od najpoznatijih dravskih pješčanih plaža, otvara vrata svojim posjetiteljima u subotu 6. srpnja i to u velikom stilu – partijom dobrog Bistrigina!' pozvali su organizatori iz Karašicke Republike i putem svojeg Facebooka.