[FOTO] Ispit hrabrosti: Pogledajte kako se u Splitu skakalo sa sustipanskih litica

Dok su u nekim dijelovima kontinentalne Hrvatske stanovnike osvježavali pljuskovi, na obali je za to poslužilo more. A savršen dan za kupanje neki hrabriji kupači iskoristili su za skokove sa sustipanskih litica u Splitu. Visina litica s kojih su skakali premašuje i deset metara, pa je to bio i svojevrstan ispit hrabrosti.

Podijeli