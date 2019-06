Biljana Borzan: Izjave Mislava Kolakušića za sada doživljavam kao šalu

Biljana Borzan iz SDP-a ponovno je ušla u Europski parlament. U emisiji Nedjeljom u 2 gostovala je prvi put gdje je govorila o neočekivanom uspjehu svoje stranke, odnosima na političkoj sceni te o tome što će ubuduće raditi u Bruxellesu.

Komentirajući euroizbore, kazala je da je SDP i sam sebe malo iznenadio, jer su očekivali tri mandata. SDP je dobio četiri mandata u Europskom parlamentu, no HDZ je ipak dobio 45.000 glasova više.

Podsjetila je na situaciju 2007. godine, kada su SDP-u ankete davale prednost pred HDZ-om.

"Izgledalo je kao da ćemo pobijediti. Zoran Milanović postao je predsjednik šest mjeseci prije tih izbora. Dobili smo jak vjetar u leđa tada i išli smo samostalno. Dakle, nismo išli u koaliciji. HNS je tada, kao naš prirodni partner u to vrijeme, bio u 5, 6, 7 izbornih jedinica, negdje tik do izbornog praga. Nisu ga prešli. A da jesu, mi bismo tada pobijedili HDZ. Tu lekciju smo naučili tada, 2011. smo išli zajedno i premoćno pobijedili. To sada govorim vezano za stranke koje su nama slične, da već na predsjedničkim izborima nađemo neku zajedničku platformu. Jer SDP sam ne može pobijediti HDZ. Vidi se da ni HDZ sada više ne može biti opcija koja u nekakvim parlamentarnim uvjetima i okolnostima može razmišljati o obnašanju vlasti bez određenih partnera", poručila je SDP-ovka.