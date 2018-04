Bili smo na gradilištu čiovskog mosta. Kad će se otvoriti? Šef kaže - nemam pojma

Pet stotina i četrdeset sedam metara iznosi udaljenost između kopna i otoka Čiova tamo negdje na kilometar udaljenosti od centra Trogira, kada krenete na istok prema aerodromu, Kaštelima i Splitu. Od prve službene najave gradnje novog mosta prošlo je otprilike pet tisuća i četiristo sedamdeset dana čeznutljivog gledanja s obale na obalu, još češće sočnog psovanja domaćeg stanovništva i zgranutosti turista zarobljenih u prometnom kaosu. Svemu tome uskoro slijedi kraj. Donosimo priču s gradilišta

Mjesec dana tamo ili ovamo, izvjesno je da će nekad tijekom ovog ljeta famozni most napokon biti pušten u promet. Ministar Oleg Butković spekulira s datumom 15. lipnja, na samom gradilištu hvataju 15. srpnja, a gradonačelnik Ante Bilić tvrdi da je najrealniji 15. kolovoza. Ako i tada. Trogir i okolica stoga se pripremaju za alternativu , a usput mole nebesima da stari mostić tik do gradske jezgre izdrži još jednu sezonu i najezdu stotina tisuća putnika, auta, šlepera i autobusa. Nedavno je, naime, teško oštećen , pa su ga nekako uspjeli popraviti.

Sve do konca prošle godine kada su u igru ušle tvrtke Strabag i PZC i kada je, eto, postavljen novi rok. Ovo ljeto. Teškom mukom spašen je europski novac - jer od 207 milijuna kuna čak 85 posto dolazi iz gondova Europske unije - a vjerojatno još teže objašnjeno kako, dovraga, ti Hrvati ne uspijevaju sklepati nekakav mostić čak i ako im to platiš.

Priča o novom mostu priča je o nesposobnosti. Prve najave stigle su još sredinom dvijetisućitih, kada je i izrađen projekt i kada su postavljeni prvi rokovi. Uslijedilo je preprojektiranje, sve do veljače 2015. godine i službenog potpisivanja ugovora o građenju s tvrtkom Viadukt, kada je najavljeno da će se ovaj mirni morski kanal premostiti do kraja 2016. godine. Nije išlo: 'Viadukt' je postojano klizio prema propasti, gradilište je usporavalo, ministar Butković postavljao besplodne ultimatume, ugovori su se raskidali, natječaji raspisivali, žalbe ulagale…

'U svakom trenutku angažirano je između 150 i 200 radnika, a radi se najčešće od šest ili sedam sati ujutro do deset ili jedanaest navečer. Jurimo prema sredini srpnja, bit će to dobro ako nas vrijeme ne bude baš previše zezalo', objašnjava nam jedan od šefova na gradilištu, koji zbog krutih kompanijskih pravila ne smije bez dozvole nastupati u medijima. Potražili smo stoga Jeru Šegedina , stasitog i iskusnog Korčulanina koji dozvolu svojih poslodavac ipak ima. On je ovdje voditelj projekta u ime investitora, Hrvatskih cesta.

'Vjetar nam je najveći problem: kad puše preko pet metara u sekundi, radovi na moru ne mogu se izvoditi. Ali da, bit će konstrukcija gotova i most spojen već ovog mjeseca', uvjerava nas Šegedin. A onda, kaže, slijedi ulaganje instalacija i struje, postavljanje ograda i rasvjete, pa vanjska antikorozivna zaštita, pa hidroizolacija, pa asfalt, pa još i upravljački sustav mehanizma za 'otvaranje' mosta po sredini, kad se sa splitske strane prema Trogiru zaputi kakav jači brod ili jahta…

Planirano oko 35 milijuna kuna, zasad osigurano oko 100 tisuća

'Nemam pojma kad će se otvarati, niti me to previše zanima: mi ćemo se pobrinuti da se do ovog ljeta diže i spušta kad zatreba', smije se Šegedin. Ukrali smo ga taman kad je završila ona koordinacija posvećena mostu i uoči početka druge, na kojoj se raspravlja o pristupnim cestama. Stanje je ondje znatno manje dramatično jer ne postoji realna opasnost od probijanja rokova. Radi se o ukupno manje od dva kilometra novih prometnica, no oni su presudni za funkcionalnost cijelog kompleksa. Posebno cesta probijena prema sjeveru, koja od novog kružnog toka vodi do trenutno razrovane Jadranske magistrale. Tamo će biti nadvožnjak i odvijat će se neprekinuti promet u svim smjerovima, za razliku od većeg dijela obližnje splitske obilaznice koji je premrežen semaforima i vjerojatno će se još desetljećima morati prekrajati i popravljati. Na čiovskoj strani, pak, također je jedan manji rotor i nešto nove ceste - no ondje također trebaju ozbiljna ulaganja kako bi se otočna mjesta normalno spojila i kako bi se cijeli sustav doveo na pristojnu razinu. Planirano je oko 35 milijuna kuna, zasad osigurano oko 100 tisuća.