BiH: 225 novozaraženih, postupno popuštanje mjera u kazalištima i na stadionima

U Bosni i Heregovini u petak je potvrđeno 225 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a deset zaraženih osoba umrlo je u protekla 24 sata no epidemiolozi ocjenjuju da je širenje epidemije pod nadzorom i da će se postupno ublažaati mjere za kazališta i kina, ali i za nogomtne utakmice

U Federaciji je najteže stanje i dalje je u Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadno-hercegovačkoj i Livanjskoj županiji no i tamo se postupno smanjuje trend širenja zaraze.

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez kazao je da će postojeće mjere i ograničenja biti produžene do 15. listopada no dana je suglasnost za povećanje broja gledatelja u kino dvoranama i kazalištima umjesto sadašnjih 50 ubuduće može biti do 70.

Čerkez je kazao kako neće biti posebnih mjera zbog početka kampanje za lokalne izbore no političkim strankama se preporuča da svoje djelovanje prilagode okolnostima, a moraju računati s tim da će u zatvorenim prostorima moći okupljati najviše do 50 osoba.

Kazao je i da će nakon pola godine ljubitelji nogometa napokon moći na stadion "Grbavica" u Sarajevu gdje reprezentacija BiH idući tjedan igra protiv Sjeverne Irske u polufinalu baraža za Europsko prvenstvo. Ta utakmica planirana za ožujak u Zenici zbog pandemije morala je biti otkazana.

Sada će ipak biti odigrana, a gledateljima će biti dopušten pristup na stadion u Sarajevu no moći će ih biti najviše dvije tisuće.

"To će nam biti dobar eksperiment. Petnaest dana ćemo pratiti učinke, a bude li sve u redu dopustili bi i otvaranje stadiona s ograničenim brojem gledatelja i za druge utakmice odnosno za sve sportove na otvorenome", kazao je Čerkez.