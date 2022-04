Biden od Kongresa traži 33 milijarde dolara za Ukrajinu

Američki predsjednik Joe Biden zatražio je od Kongresa 33 milijarde dolara za potporu Ukrajini i nove alate za izvlačenje financijskih sredstava od ruskih oligarha

Sjedinjene Države odbacile su slanje vlastitih ili NATO snaga u Ukrajinu, ali Washington i njegovi europski saveznici Kijevu su isporučili oružje poput bespilotnih letjelica, teškog topništva Haubica, protuzračnih i protutenkovskih projektila Stinger i Javelin.

Biden bi također htio zaplijeniti više novca od ruskih oligarha kako bi se pomoću tih sredstava financiralo ukrajinski otpor ruskoj agresiji.

Njegov prijedlog omogućio bi američkim dužnosnicima da zaplijene više imovine oligarha i taj novac daju Ukrajini i dodatno kriminaliziraju izbjegavanje sankcija, priopćila je Bijela kuća.

Mjere su dio napora SAD-a da izolira i kazni Rusiju za njezinu invaziju na Ukrajinu 24. veljače, kao i da pomogne Kijevu da se oporavi od rata koji je pretvorio gradove u ruševine i prisilio više od pet milijuna ljudi na bijeg u inozemstvo.

Iako zastupnici uglavnom podržavaju potrošnju na Ukrajinu, republikanci u Kongresu upozorili su u četvrtak da bi istodobno izdvajanje novca za Uikrajinu i za pandemiju moglo teško proći.

"Nije me briga kako će to učiniti", rekao je Biden. "Mogu to učiniti odvojeno ili zajedno, ali trebamo oboje."

SAD i njihovi europski saveznici zamrznuli su 30 milijardi dolara imovine bogatih pojedinaca povezanih s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, uključujući jahte, helikoptere, nekretnine i umjetnost, priopćila je Bidenova administracija.