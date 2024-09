Biden najavio sastanak s ostalim ukrajinskim saveznicima u vojnoj bazi u Njemačkoj

Biden je ovog tjedna najavio da će boraviti u Njemačkoj od 10. do 12. listopada i pozvao one koji podržavaju Ukrajinu da u to vrijeme prisustvuju sastanku u zemlji, ali nije naveo na kojoj lokaciji.

Takvi sastanci često su se održavali u Ramsteinu od ruske invazije na Ukrajinu, ali dosad samo na razini ministara obrane. Njihov cilj je koordinirati vojnu pomoć Ukrajini.

Biden će se sastati i s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i predsjednikom Frank-Walterom Steinmeierom. To je prvi bilateralni posjet američkog predsjednika na odlasku Njemačkoj u gotovo četiri godine mandata.