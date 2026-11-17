Bivši američki predsjednik Joe Biden u novim memoarima 'Promise Me, America' bez zadrške opisuje odnose s najmoćnijim svjetskim čelnicima. Volodimira Zelenskog naziva tvrdoglavim i nedovoljno zahvalnim, Vladimira Putina uspoređuje s nezainteresiranim tinejdžerom, a izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu zamjera odnos prema istini. Otkriva i neočekivano srdačne trenutke s Donaldom Trumpom, svojim najvećim političkim protivnikom

Memoari, objavljeni nakon uspješnih međuizbora za demokrate, Bidenu su pružili priliku da iznese vlastitu verziju događaja iz četiri godine provedene u Bijeloj kući, ali i da se osvrne na političke sukobe koji su obilježili kraj njegova predsjedničkog mandata. Kako piše Wall Street Journal, Biden se u knjizi obračunava i s demokratima koji su ga nakon neuspješnog televizijskog sučeljavanja s Trumpom pokušali uvjeriti da odustane od kandidature za drugi mandat. Pritom ne pokazuje mnogo žaljenja zbog dviju najkontroverznijih odluka svojeg predsjedništva – povlačenja američke vojske iz Afganistana i pokušaja osvajanja drugog mandata.

Zelenski je bio tvrdoglav i nedovoljno zahvalan Posebno su zanimljivi Bidenovi opisi odnosa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Iako smatra da je Zelenskom glumačko iskustvo pomoglo u vođenju države tijekom ruske invazije, priznaje da njihovi razgovori nisu uvijek bili jednostavni. Zelenski je, piše Biden, u privatnim razgovorima znao biti loše raspoložen i tvrdoglav te nije pokazivao zahvalnost u mjeri u kojoj je američki predsjednik to očekivao. Biden otkriva i da su ga članovi Trumpova tima zamolili da im prije preuzimanja vlasti dopusti izravne pregovore s Putinom. Zahtjev je odbio jer se bojao da bi pregovori mogli završiti dogovorom na štetu Ukrajine. Putin se ponašao poput tinejdžera Ni ruski predsjednik Vladimir Putin nije ostavio osobito dobar dojam na Bidena. Opisuje ga kao razdražljivog sugovornika koji je tijekom sastanaka često pokušavao pokazati nezainteresiranost.

Joe Biden Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER







+4 Joe Biden Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER