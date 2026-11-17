Bivši američki predsjednik Joe Biden u novim memoarima 'Promise Me, America' bez zadrške opisuje odnose s najmoćnijim svjetskim čelnicima. Volodimira Zelenskog naziva tvrdoglavim i nedovoljno zahvalnim, Vladimira Putina uspoređuje s nezainteresiranim tinejdžerom, a izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu zamjera odnos prema istini. Otkriva i neočekivano srdačne trenutke s Donaldom Trumpom, svojim najvećim političkim protivnikom
Memoari, objavljeni nakon uspješnih međuizbora za demokrate, Bidenu su pružili priliku da iznese vlastitu verziju događaja iz četiri godine provedene u Bijeloj kući, ali i da se osvrne na političke sukobe koji su obilježili kraj njegova predsjedničkog mandata.
Kako piše Wall Street Journal, Biden se u knjizi obračunava i s demokratima koji su ga nakon neuspješnog televizijskog sučeljavanja s Trumpom pokušali uvjeriti da odustane od kandidature za drugi mandat.
Pritom ne pokazuje mnogo žaljenja zbog dviju najkontroverznijih odluka svojeg predsjedništva – povlačenja američke vojske iz Afganistana i pokušaja osvajanja drugog mandata.
Zelenski je bio tvrdoglav i nedovoljno zahvalan
Posebno su zanimljivi Bidenovi opisi odnosa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Iako smatra da je Zelenskom glumačko iskustvo pomoglo u vođenju države tijekom ruske invazije, priznaje da njihovi razgovori nisu uvijek bili jednostavni.
Zelenski je, piše Biden, u privatnim razgovorima znao biti loše raspoložen i tvrdoglav te nije pokazivao zahvalnost u mjeri u kojoj je američki predsjednik to očekivao.
Biden otkriva i da su ga članovi Trumpova tima zamolili da im prije preuzimanja vlasti dopusti izravne pregovore s Putinom. Zahtjev je odbio jer se bojao da bi pregovori mogli završiti dogovorom na štetu Ukrajine.
Putin se ponašao poput tinejdžera
Ni ruski predsjednik Vladimir Putin nije ostavio osobito dobar dojam na Bidena.
Opisuje ga kao razdražljivog sugovornika koji je tijekom sastanaka često pokušavao pokazati nezainteresiranost.
Prema Bidenovim riječima, Putin se volio zavaliti u stolici i glumiti ravnodušnost, poput tinejdžera. Takvo ponašanje bivši američki predsjednik očito je doživljavao kao dio Putinova načina vođenja političkih razgovora.
Trump mu rekao da bi mogli biti prijatelji
Jedno od najvećih iznenađenja u memoarima odnosi se na Bidenov odnos s Donaldom Trumpom. Biden knjigu započinje oštrom osudom napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021., za koji odgovornost pripisuje Trumpu.
Ipak, nakon inauguracije u Ovalnom uredu pronašao je velikodušno pismo koje mu je ostavio prethodnik.
'Bilo je gotovo kao da postoje dva Donalda Trumpa', piše Biden.
Još neobičniji susret dogodio se nakon predsjedničkih izbora 2024. godine, kada je Trump posjetio Bidena u Bijeloj kući.
'Znate, Joe, da nije politike, vjerujem da bismo bili dobri prijatelji', rekao mu je Trump.
Dodao je da bi, kada ne bi bilo politike, njih dvojica vjerojatno stalno zajedno igrala golf. Biden priznaje da ga je takva srdačnost iznenadila.
Netanyahu je mislio na vlastiti politički opstanak
U poglavlju posvećenom napadima Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. Biden se kritički osvrće na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
Smatra da je Netanyahu prednost davao vlastitom kratkoročnom političkom opstanku umjesto dugoročnim interesima Izraela.
Iako su mogli otvoreno razgovarati, među njima nije bilo mnogo povjerenja.
Biden piše da ga je zabrinjavala Netanyahuova sličnost s Trumpom, osobito kada je riječ o odnosu prema istini i demokratskim institucijama.
Prema njegovoj ocjeni, izraelski premijer nije imao velikih problema s prilagođavanjem institucija vlastitim političkim potrebama.