Beroš: U pripremi je niz mjera protiv koronavirusa

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u četvrtak da je Hrvatska pokazala spremnost i organiziranost u borbi s koronavirusom te da je u pripremi cijeli niz mjera, ako će biti potrebne s obzirom na epidemiološku situaciju

"Sretan sam s brojem oboljelih jer ako gledate zemlje u okruženju, one pokazuju znatan porast broja oboljelih, a mi smo na samo 10 oboljelih. Vjerujem da je to tako zahvaljujući našim mjerama i cijelom sustavu koji je do sada pokazao spremnost i organiziranost boriti se s tom ugrozom", rekao je Beroš novinarima pred Banskim dvorima.

Upitan može li gospodarstvo izdržati s obzirom na to da neki poslodavci tvrde kako je kriza blizu, izrazio je nadu da će kriza trajati čim kraće i da će toplije vrijeme uzrokovati opadanje epidemije.

"Mi smo u drugačijem položaju nego druge zemlje. Talijansko gospodarstvo trpi enormne gubitke i upravo na ovaj način - sprečavanjem širenja bolesti, borimo se i za hrvatsko gospodarstvo", ocijenio je ministar.

Potvrdio je da se razmišlja o nekoj vrsti fonda za pomoć, o čemu su u stalnoj komunikaciji s ministrom financija Zdravkom Marićem te da imaju niz mjera koje su spremne za aktivaciju ovisno o daljnjem razvoju epidemiološke situacije.