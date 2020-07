Beroš: Novog 'lockdowna' ne bi smjelo niti trebalo biti jer to ekonomija ne može preživjeti na duže vrijeme

Ministar zdravstva Vili Beroš u razgovoru za Novi list komentirao je situaciji s epidemijom koronavirusa

'Uspješno smo se s njom nosili do sada, ali i dalje nastavljamo bitku protiv širenja zaraze. Korona je promijenila dosadašnji način života i ponašanja u javnom prostoru, ali i natjerala sve nas da se prilagođavamo novonastalim uvjetima. HDZ bi, kao i sve stranke, pa i svi građani, potpuno drugačije živio i radio bez korone. Sada kada je tu, moramo se znati nositi s njom. Teže ili lakše, to je teško reći', kazao je ministar odgovarajući na pitanje Novog lista bi li HDZ imao puno teži posao na izborima da nije bilo korone.

Na upit kako bi mogla izgledati epidemiološka situacija ujesen i je li moguć novi lock-down Beroš kaže da se možemo samo nadati da će jesen epidemiološki biti bolja nego ovo proljeće.

'To nitko sa sigurnošću ne može reći, ali poučeni svim dosadašnjim iskustvima znamo da puno toga ovisi o ponašanju svakoga od nas. Pridržavanjem mjera samozaštite, izbjegavanjem izravnih fizičkih kontakata s nepoznatima, održavanje distance, higijenskih mjera osoba i prostora, nošenjem zaštitinih maski u javnom prometu… sve to može umanjiti opasnosti od prijenosa zaraze. Novog lockdowna ne bi smjelo niti trebalo biti, jer to ekonomija nijedne zemlje ne može preživjeti na duže vrijeme, ali ukoliko se pojave žarišta zaraze, njih bismo mogli uspješno lokalizirati', kazao je Beroš.