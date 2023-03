BBB za Nizozemsku: Stiže promjena koja bi mogla uzdrmati klimatsku budućnost u Europi

Nova stranka BoerBurgerBeweging (Pokret poljoprivrednika građanina, BBB), nastala iz bijesa poljoprivrednika i seljaka protiv vladinih politika zaštite okoliša, veliki je pobjednik nizozemskih regionalnih izbora održanih u utorak

Catherine Fieschi , stručnjakinja za europski populizam i krajnju desnicu, kazala je za The Guardian da je Nizozemska 'uvijek bila pomalo vjesnik stvari koje će se dogoditi negdje drugdje'.

BoerBurgerBeweging (Pokret poljoprivrednika građana, BBB) pokrenut je 2019. i ima samo jednog zastupnika u parlamentu, ali platforma ljudi protiv elite, na kojoj grade politiku, našla je na plodno tlo među nezadovoljnim biračima.

Analitičari kažu da se pokret u drugom najvećem svjetskom izvozniku poljoprivrednih proizvoda savršeno uklapa u populistički okvir koji klimatske akcije prikazuje kao novi oblik tiranije vlada i globalnih elita nad običnim, marljivim građanima čije su opravdane brige uglavnom ignorirane.

Naklonost birača stranka je stekla nakon niza prosvjeda protiv vladinih politika za zaštitu okoliša osvojivši više mjesta u Senatu od konzervativno-liberalne stranke VVD aktualnog nizozemskog premijera Marka Ruttea. Vlada želi smanjiti emisije dušika za 50 posto do 2030. jer su relativno velik broj stoke i masovno korištenje gnojiva doveli do većih razina dušikovih oksida u tlu i vodi, čime se krši regulativa Europske unije. BBB tvrdi da je problem prenapuhan i da su predložena rješenja nepravedna prema poljoprivrednicima, što je dovelo do zatvaranja mnogih farmi i manjaka u proizvodnji hrane.