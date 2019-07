Batarelo prijeti tužbama: 'Pazite se svi vi militantni sekularisti koji ismijavate i pljujete po katolicima'

John Vice Batarelo, predsjednik udruge Vigilare, oglasio se povodom gubitka tužbe protiv bivšeg predsjednika Ive Josipovića, podignute prije dvije godine zbog 'uznemiravanja, odnosno diskriminiranja pripadnika katoličke vjeroispovijesti' izjavom da je Hrvatska sekularna država, a ne katolička džamahirija. Batarelo je poručio da je u međuvremenu osnovana zaklada koja će pružati pravnu i financijsku pomoć 'onima koji se nađu na udaru protukršćanskih mjera u javnosti, na radnom mjestu ili u medijima'

Istoimeni Institut za pravnu kulturu Ordo Iuris utjecajni je i ultrakonzervativni kršćanski think tank sa sjedištem u Varšavi. Kroz mrežu odvjetnika uključeni su u sudske predmete kako na lokalnoj razini, tako i na Europskom sudu za ljudska prava, a svoju konzervativnu agendu nastoje progurati u Vijeće Europe i Ujedinjene narode.

'Nisam član udruge, već sam sudjelovao pro bono radom kao pravnik, želeći pridonijeti ciljevima u koje vjerujem, a to je mogućnost građana da pravnim putem, civilizirano, zaštite prava koja su im ugrožena', kazao je Prskalo te smatra da 'pobačaj treba iskorijeniti kroz promociju vrijednosti života'.

U razgovoru za Jutarnji list uoči izbora Prskalo je opovrgnuo to da je član poljskog Ordo Iurisa.

Podsjetimo, Vrhovni sud utvrdio je da Josipović izjavom 'Hrvatska je sekularna država. Nije katolička džamahirija', također objavljenoj na Facebooku u sklopu rasprave o programu Hrvatske radiotelevizije, nije diskriminirao pripadnike katoličke vjeroispovijesti. Udruga Vigilare tražila je da se Josipoviću zabrani davati izjave kojima diskriminira pripadnike katoličke vjeroispovijesti i da se on ispriča, no sud to nije uvažio.

'Sud se ovaj put smilovao g. Josipoviću, no za njega i za druge javne agresivne sekulariste ovo je opomena da olako ne spuštaju i omalovažavaju katoličku vjeru i uvjerenja, jer ćemo, od sada kao Ordo Iuris, intervenirati u javni diskurs svaki put kada bude potrebno i koristiti sve pravne mjere da branimo naša građanska prava', najavio je Batarelo, zahvaljujući svima, a 'naročito više od 4000 podupiratelja koji su bili spremni javno svjedočiti u predmetu Vigilare protiv Ive Josipovića'.

'Vi ste naša snaga i zajednički ćemo braniti hrvatski katolički i nacionalni identitet', ohrabrio ih je Batarelo.