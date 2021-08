Banijci u kontejnerima čekaju zimu i skupljaju drva, a od obnove ove godine vjerojatno neće biti ništa: 'Stavite nas u stan...'

Obnova na Baniji ide slabo ili nikako, a od potresa je prošlo više pola godine. Stanovnici, smješteni u kontejnere, već sada strahuju od kiše i hladnoće

“Naredio je da se skine peć. Veli klima će grijati, što će mene grijati klima? Ja ako je upalim, nije dobro; ako je ugasim, vruće. Nek’ nas smjeste negdje. Bilo gdje, mi smo socijalni problem, samo država to ne vidi”, rekla je.

N1 televizija posjetila je Baniju i razgovarala s ljudima. Mirjana Klarić je uspjela spasiti tek nešto namještaja, komodu i pećnicu gdje trenutno kuha. S prijateljicom, Danicom Vilić je napravila i vrt o kojem brinu dok čekaju obnovu. To im je jedina želja jer ovih nekoliko kvadrata za njih nije adekvatan smještaj.

Danica, pak, prepričava, kako je ona, osim problema grijanja i hlađenja u kontejneru, dva mjeseca bila bez vode.

“Jedno dva mjeseca nisam imala vode, zbog nekog puknuća, to sam jako teško uspjela dobiti da mi se to… Čija je to caka”. Nadaju se obnovi ili smještaju u stanove, ali dosad su, tvrde, dobile samo – obećanja.

“Mi smo imali sastanak, obećali su 1. kolovoza da će se zgrada početi raditi, ne radi se ništa. E sad, samo nisu rekli koje godine. Sretnem ih ja pa pitam, gospodo, ajde budite tako dobri pa barem napišite na vrata koja godina”, govori Danica. Nadovezala se gospođa Mirjana:

“Nemoguće da nema neki stan, stavite nas u Sisak u čitav stan. Zar je bitan Sisak, bilo gdje da nas stave, da.”