Bandić reagirao na Juričanovo gostovanje kod Stankovića, poslao poruku 'nesuđenom imenjaku'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić oglasio se na Facebooku odmah po završetku današnje HTV-ove emisije 'Nedjeljom u 2' čiji je gost bio redatelj Dario Juričan s kojim se susreo prije nekoliko dana na premijeri filma 'Kumek'.

Premijera 'Kumeka' je održana 22. prosinca, a Juričan mu je tada poklonio knjigu 'Kumek' autora Saše Paparelle i Hrvoja Appelta, no Bandić je izvadio novac i platio mu 70 kuna za knjigu. Gradonačelnik je tada dobio i bocu gina, koji je proizveo sam Juričan u svojoj maloj craft destileriji.

Juričan se prilikom gostovanja u 'Nedjeljom u 2' osvrnuo na susret s Bandićem na premijeri. Istaknuo je da je došao u majici na kojoj je pisalo 'neumoran', a padao je s nogu od umora.

'To je jedan jezivi zombi, dobro je da je živ. Poklonio sam mu knjigu, koju nije htio uzeti. Tutnuo mi je 70 kuna koliko košta knjiga. Prije toga sam mu dao gin i ako ćemo po toj njegovoj seljačkoj logici - duguje mi 240 kuna. Začudilo me to da ne zna ni poklon primiti', rekao je redatelj.

Dario Juričan prošle je godine predao zahtjev za promjenom imena u Milan Bandić pa je to razlog zbog kojega se gradonačelnik obratio 'nesuđenom imenjaku'.