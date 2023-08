Bakić: Neće biti poskupljenja komunalnih usluga, vrtića i prijevoza u Zagrebu

U Dnevniku HTV-a sučelili su se zastupnici u Gradskoj skupštini Damir Bakić (Možemo!) i Mislav Herman (HDZ).

- Porezni paket, kako ga je Vlada zamislila podrazumijeva - ukidanje prireza, smanjenje porezne osnovice i povišenje praga za primjenu najviše stope poreza. Sve to zajedno je prihod lokalne zajednice i gubitak lokalne zajednice je značajan. Procjenjujemo da će on u idućoj godini iznositi preko 200 milijuna eura, kazao je Damir Bakić. Potvrdio je kako o točnim iznosima treba sačekati konačni prijedlog zakona koji će u Saboru biti usvojen vjerojatno u rujnu ili listopadu. Podsjetio je na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je zagrebačka vlast u neku ruku prisiljena podići stope poreza na dohodak na maksimum - jer to ustvari znači "vraćanje prireza".

Mislav Herman kazao je kako ovaj put "nije dobar put" te kazao kako je smisao Vladine mini porezne reforme - povećanje neto osobnog dohotka građanima Zagreba. Dodao je kako su od 2021. do 2022. prihodi Grada Zagreba iz državne riznice povećali za 133 milijuna eura.