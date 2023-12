Bačić: Od četiri člana uprave HEP-a ostala su tri. Nema problema

O sudbini Frane Barbarića partneri u vladajućoj većini danas nisu razgovarali, niti o imenima za novog predsjednika Uprave HEP-a, rekao je potpredsjednik Vlade.

''Konzultacije oko imenovanja i predlaganja kandidata za novog predsjednika Uprave su u tijeku, u tom postupku će se raspraviti i o statusu dojučerašnjeg predsjednika, kada je u pitanju njegov položaj u HEP-u“, kazao je.

Na današnjem sastanku, rekao je Bačić, premijer Andrej Plenković upoznao je članove vladajuće većine s odlukom o Barbarićevom razrješenju, za što je dobio njihovu podršku.

"Od četiri člana, ostala su tri člana Uprave HEP-a, tako da nema nikakvih problema u funkcioniranju tvrtke", naglasio je Bačić.

Kad je riječ o pripadnicima Bad Blue Boysa, koji ovog tjedna iznose obrane na sudu u Ateni zbog sudjelovanja u masovnoj tučnjavi protiv navijača AEK-a u kolovoz ove godine, Vlada će, u okviru svojih nadležnosti, pokušati ubrzati postupak. "Ročište traje do kraja tjedna. Mi se nadamo se da će se, po završetku tih saslušanja i iskaza, omogućiti da se naši sugrađani brane sa slobode, ali to je u rukama grčkog pravosuđa. Više se od toga ne može, to je maksimum što se može očekivati od Vlade", rekao je potpredsjednik Bačić.