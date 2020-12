Bačić najavio izvanredno zasjedanje Sabora, radit će se sve do 18. prosinca

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak da će Hrvatski sabor vrlo vjerojatno održati izvanredno zasjedanje koje će započeti izvan ustavnog roka, iza 15. prosinca te će se odluke Vlade raspravljati sve do 18. prosinca.

"Mi ćemo još imati i produžiti ovu sjednicu Sabora; vrlo vjerojatno ćemo imati izvanredno zasjedanje koje započinje izvan ustavnog roka, a to je iza 15. prosinca.

Vlada će imati još dvije sjednice do 15. prosinca, prva u srijedu, druga u idući ponedjeljak, na kojima će se donositi i predlagati akti i zakonska rješenja koja ćemo onda raspraviti, uvjeren sam, do kraja idućeg tjedna, odnosno završno do 18. prosinca", rekao je Bačić novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u Središnjici stranke.