Austrija je u ponedjeljak objavila da će nakon uskrsnog vikenda krenuti s ublažavanjem strogih mjera uvedenih u cilju obuzdavanja epidemije koronavirusa

Potom će od 1. svibnja moći ponovo raditi sve prodavaonice, trgovački centri i frizeri, dok će hoteli i restorani ostati zatvoreni najmanje do sredine svibnja. Ograničenje kretanja ostaje na snazi do kraja travnja, a škole će ostati zatvorene do sredine svibnja.

Kurz se pohvalio da je Austrija reagirala na epidemiju brže od većine ostalih zemalja, što joj omogućuje da ranije otvori trgovine.

'Žurne i restriktivne mjere nam omogućuju da iz krize izađemo brže, ali samo ako ih nastavimo provoditi i ako ostanemo ujedinjeni kao do sada', rekao je Kurz.

Austrija će, što se tiče nošenja maski za lice, produljiti obvezu korištenja maski u supermarketima, a biti će obvezna i u ostalim dućanima i javnom prijevozu, rekao je ministar zdravstva Rudolf Anschober.