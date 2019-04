Apel Bojana Glavaševića: Poduzmite nešto, cijene najma stanova lete u nebo!

Nezavisni saborski zastupnik i kandidat na europskim izborima na listi Start-a Bojan Glavašević u četvrtak je apelirao na državu da regulira tržište najma stanova, upozorivši da cijene najma stanova u velikim gradovima rastu svake godine pa si građani, pogotovo mlade obitelji sve teže mogu priuštiti najam.

Naglasio je kako je za rješavanje tog problema potrebno da Vlada za njega pokaže interes, ali kako to ne zanima premijera, sumnja da će se za tu problematiku zainteresirati neki od njegovih ministara. Ipak, poziva državu da regulira tržište najma stanova.

"Žalosno je da premijera Plenkovića ta tema uopće ne zanima, što je pokazao jučer na aktualnom prijepodnevu ne odgovorivši na moje pitanje zna li kolika je prosječna cijena najma stanova do 60 četvornih metara u Zagrebu“, izjavio je Glavašević novinarima.

od 695 do 5778 kuna

Upozorio je da cijene najma stanova u velikim gradovima rastu svake godine, pa je tako lani cijena najma u Zagrebu narasla 8,5 posto, u Rijeci 7,7 posto, a u Splitu 3,4 posto. "Ako šaljete dijete studirati u Zagreb, morat ćete izdvojiti oko 4700 kuna za stan do 60 kvadrata, a mlada obitelj za stan do 80 kvadrata treba izdvojiti oko 6600 kuna. Kako da si takve cijene priušte obitelji s jednom plaćom", zapitao se Glavašević.

Od 70 do 80 posto mladih od 18 do 34 godine i dalje živi s roditeljima

Napomenuo je da čak 70 do 80 posto mladih od 18 do 34 godine i dalje živi s roditeljima, jer im je jako teško naći stan koji si mogu priuštiti. "Nisam za veliki intervencionizam države, no građane treba zaštititi od nereguliranog, potpunog laissez-faire tržišta najma stanova. Premijer je jučer prekršio Poslovnik Sabora kada mi nije odgovorio. Ili nije znao odgovor ili ga ta tema ne interesira što nije dobro“, istaknuo je.