Pogledajte državne nekretnine na atraktivnim lokacijama koje se povoljno daju u najam

Ministarstvo državne imovine raspisalo je natječaj u kojem u zakup nudi 19 poslovnih prostora u Zagrebu, Rijeci, Opatiji, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Iznajmljuju se prostori površine od devet do 111 kvadratnih metara. Početna zakupnina određena je u iznosu od 695,40 do 5778,35 kuna, ovisno o veličini i zoni u kojoj se prostor nalazi. S onim koji ponudi najviši iznos ugovor o zakupu sklapa se na rok od pet godina. Ponude za zakup dostavljaju se do 10. travnja