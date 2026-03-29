Anušić: 'Razmatramo oružane sustave koji su se pokazali u Ukrajini'

- Dojmovi su odlični, naše cure i dečki su vrhunski pripremljeni i po tome se ne razlikuju od drugih kontingenata. Pripremljeni su u smislu znanja, fizičke spreme i opreme. Razgovarao sam s njima i jako su zadovoljni, rekao je.

U razgovoru za HRT ministar je istaknuo važnost sudjelovanja Hrvatske vojske u misijama NATO-a.

Ovakve misije su, kako je istaknuo, od neprocjenjive važnosti za stjecanje iskustava.

- Članica smo NATO-a i zemlja koja je prošla pakao Domovinskog rata. Taj rat uspjeli smo dobiti, ali iskustva se stječu suradnjom s drugim državama i vojskama. Izmjenjujemo taktička rješenja za određene situacije, ne samo u vojnom nego i u političkom smislu. U Poljskoj smo sa SAD-om, Ujedinjenim Kraljevstvom i Rumunjskom, dodao je.

Ministar je naglasio kako očekuje porast broja profesionalnih vojnika nakon zadovoljavajućeg početka temeljnog vojnog osposobljavanja.

- Ako imate praktički odaziv od 100 posto, a jedan do dva posto priziva savjesti, uvjeren sam da će se velik broj mladića i djevojaka odlučiti za karijeru u OSRH, rekao je.

- Ministarstvo i Vlada RH radit će na tome da se uvjeti rada i funkcioniranja dodatno unaprijede, nastavio je.

Osvrnuo se i na proces nabave protuzračne obrane srednjeg dometa, koji je označio prioritetom. Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović zabranio je suradnju s Izraelskim obrambenim snagama (IDF), čiji je sustav "Davidova praćka", prema pisanju hrvatskih medija, bio u razmatranju.

- Sustavi protuzračne obrane srednjeg dometa su prioritet. To će biti jedna od tema Vijeća za obranu. Razgovara se o nekoliko sustava koji su se pokazali učinkovitima u Ukrajini. Procjena OSRH, koja je gotova, bit će temelj odluke o smjeru u kojem ćemo ići, zaključio je Anušić.

Podsjetimo, Ukrajini su dosad isporučeni sustavi protuzračne obrane srednjeg dometa poput NASAMS-a i njemačkog IRIS-T SLM-a i francusko-talijanskog SAMP/T-a.