[ANKETA] Svi troškovi Grada Bjelovara postaju javni: Smatrate li da i ostali gradovi trebaju učiniti isto?

Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak odlučio je 'razgolititi' gradsku blagajnu, pa će svaka kuna koja je potrošena biti vidljiva putem internetske stranice grada. Stoga pitamo čitatelje tportala misle li da i drugi gradovi trebaju učiniti isto

'Svi prijavljeni troškovi moraju biti objavljeni. To i jest bit cijele priče. Nama su Hrvatima puna usta raznih promjena, reformi, mijenjanja društva, ni s čime nismo zadovoljni. Ali kad se treba nešto konkretno napraviti, onda se javljaju pitanja: 'A zašto baš ja? Zašto baš mene?' U Bjelovaru smo to odlučili napraviti zato što smatram da je to dobar način za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini. U Bjelovaru nemamo što skrivati. Osobno smatram da građani imaju pravo vidjeti do zadnje kune na što se troši novac u gradskoj upravi', rekao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.