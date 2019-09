Analitičari objašnjavaju: Sprema li se doista rat između SAD-a i Irana ili se radi o još jednom poslovičnom zveckanju oružjem?

Napadi na naftna postrojenja, zarobljavanje tankera te izmjena oštrih riječi i upozorenja samo su dio onoga što se odigralo između Saudijske Arabije i SAD-a te Irana s druge strane u posljednja četiri dana. Već napeta situacija toliko se zaoštrila da se ponovno počeo spominjati rat

'S obzirom na kompleksnost odnosa u tom dijelu svijeta i na vrlo intenzivne odnose između regionalnih država, ali i intenzivne odnose vanjskih aktera poput SAD-a te Kine i Rusije, teško je predvidjeti kako će se razvijati stvari, međutim ovo je točka koja će dodatno intenzivirati neprijateljstva između aktera u tom dijelu svijeta . Zanimljivo je to da svima pomalo ova situacija odgovora, a svima pomalo i ne odgovara. Primjerice, Saudijska Arabija je napadnuta, ali cijena nafte je skočila i ona će skuplje prodavati svoju naftu. Ključno je kako će se postaviti SAD. Teško je predvidjeti kako će Trump reagirati. Bilo kakva reakcija u smislu ograničenog vojnog napada postavlja pitanje cilja i svrhe, odnosno hoće li to nešto promijeniti ili će dodatno radikalizirati cijelu situaciju', kaže za tportal Cvrtila .

Govoreći o nepredvidljivosti Trumpa, Cvrtila podsjeća na Sjevernu Koreju. 'Ako bismo usporedili ovu iransku situaciju sa Sjevernom Korejom, znamo kako je Trump riješio tu vrlo napetu situaciju - tako da je doveo do velikog zaokreta u politici. Ne mislim da će se to dogoditi s Iranom, ali u ovoj kompleksnoj situaciji nisu isključeni ni diplomatski napori', kaže Cvrtila.

Kakva je uloga vječitog američkog neprijatelja u bliskoistočnim trzavicama

Uz Iran stoje veliki svjetski igrači poput Rusije i Kine. Rusija zasad također poziva da se stane na loptu i ne brza sa zaključcima, a Saudijskoj Arabiji ponudila je i svoje naoružanje kako bi se obranila od napada dronovima.

Cvrtila kaže da se takvu ponudu prije svega može smatrati šalom. 'Rusija ima zanimljivu poziciju i koristi jednu vrstu smušenosti u vanjskoj politici SAD-a te ulazi u prostor koji je Amerika privremeno napustila jer su joj u vanjskopolitičkom fokusu ipak jugoistočna Azija i Kina. S obzirom na to da je Rusija uspjela prodati protuzračni sustav i Turskoj, članici NATO-a, ne čudi me da su tako nešto ponudili i Saudijskoj Arabiji. To se naravno neće realizirati. Rusija je zapravo htjela reći da zapadno oružje koje koristi i Saudijska Arabija nije sposobno spriječiti takve napade. Mislim da je to više bila njihova polušala, nego što su stvarno ponudili nešto', poručuje Cvrtila.