Amerikanci objavili: Jučer je letjelo najviše putnika u povijesti

TSA je objavio da je podatak o putovanjima evidentiran u petak oborio rekord postavljen u studenome. Tada je zabilježeno gotovo 2,91 milijuna pregledanih zračnih putnika u sklopu uobičajene kontrole i zaštitnog pregleda.

Od 16. svibnja evidentirano je pet od 10 najprometnijih dana putovanja, objavila je agencija.

Airlines for America je objavio da američki prijevoznici ovog ljeta dnevno planiraju više od 26.000 letova, što je oko 5,6 posto ili gotovo 1400 više nego 2023. godine kad su prevezli 255 milijuna putnika.

Prognoza za ljetnu turističku sezonu odnosi se na razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza.

Prognoze su objavljene u trenutku kada se Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) bori s problemom konstantnog manjka kontrolora zračnog prometa.

Neki zračni prijevoznici tijekom prošlog ljeta su smanjili broj letova za New York nastojeći riješiti problem manjka kontrolora, zbog čega su izrazili veliku zabrinutost.

Ne koriste li dovoljno svoje slotove - vrijeme rezervirano za polijetanje i slijetanje zrakoplova u određenim vrlo prometnim zračnim lukama - zračni prijevoznici mogu ih izgubiti, što je izravan gubitak putnika, ali i prihoda.

Zbog problema s manjkom osoblja, FAA je do listopada relaksirao pravila za slijetanje i polijetanje iz zračnih luka na području New Yorka, a velike zrakoplovne kompanije prošli su mjesec zatražile da se to produlji do listopada 2025.