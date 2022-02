Američki obavještajci tvrde: Rusija sprema sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, do sredine veljače nagomilat će 150.000 vojnika na granici

Rusija je pojačala pripreme za sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, ali nije jasno je li se Moskva odlučila na takav korak, rekli su američki dužnosnici citirajući procjene obavještajnih izvora.

Dužnosnici su upozorili zastupnike da se ruske snage na granici povećavaju brzinom koja bi Putinu dala vojnu moć potrebnu za invaziju punog razmjera - oko 150.000 vojnika - do sredine veljače. Trenutno je njegova spremnost na oko 70 posto, dodaju.

Rekli su da Putin želi sve moguće opcije na raspolaganju: od ograničene kampanje u proruskoj regiji Donbasu u Ukrajini do invazije punog razmjera.

Rusija niječe da planira invaziju na Ukrajinu. Ako se Moskva ipak odluči za napad punog razmjera, ruski vojnici mogli bi zauzeti glavni grad Kijev i svrgnuti predsjednika Volodimira Zelenskija u roku od 48 sati, rekli su dužnosnici.

Procijenili su da bi u takvom napadu smrtno stradalo 25.000 do 50.000 civila, zajedno s 5.000 do 25.000 ukrajinskih vojnika i 3.000 do 10.000 ruskih vojnika.

To bi također moglo izazvati poplavu izbjeglica od milijun do pet milijuna ljudi, uglavnom u Poljsku, dodali su dužnosnici.